Welche Unternehmen werden durch WIPANO gefördert?

WIPANO „Patentierung – Unternehmen“ richtet sich an Unternehmensgründer und kleine und mittelständische Unternehmen (KMU nach der Definition der Europäischen Union), einschließlich Handwerksbetrieben.

Das zu fördernde Unternehmen darf innerhalb der letzten drei Jahre kein Patent oder Gebrauchsmuster angemeldet haben.