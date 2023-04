Kritik am Konzept des konzentrierten Arbeitens

Cal Newport ist als Informatik-Professor ein Wissensarbeiter und genau für diese Personengruppe wurde sein Buch geschrieben. Falls Sie beispielsweise in der Administration tätig sind, werden Sie über einige seiner Aussagen vermutlich nur den Kopf schütteln.

Wenn Sie jedoch eine Person sind, die den Lebensunterhalt mit Denken verdient, bietet dieses Buch definitiv Ansätze, die Ihnen dabei helfen werden, Ihre Produktivität dramatisch zu steigern. Es ist dabei nicht notwendig, in allen Punkten so radikal vorzugehen wie Cal Newport. Sie müssen sich nicht von Ihren Kollegen zurückziehen oder E-Mails und Social Media komplett aufgeben, um produktiv zu arbeiten.

Es ist aber sinnvoll, zumindest eine Stunde am Tag zu haben, in welcher Sie ungestört von allen Ablenkungen an Ihren Projekten arbeiten können. Probieren Sie das Konzept des konzentrierten Arbeitens einfach mal für eine Woche aus. Ich bin mir sicher, dass Sie einen großen Unterschied feststellen werden.