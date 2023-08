Kundenwert ermitteln

Beim Kundenwert geht es um die Frage, wie viel ein einzelner Kunde oder eine Kundengruppe wirklich zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens beiträgt. Die Kunden, die besonders viel zum wirtschaftlichen Erfolg beitragen, sind die Key Accounts. Im Vertrieb erhalten die Key Accounts oft eine individuelle Betreuung.

Allerdings darf der Kundenwert nicht nur am Umsatz festgemacht werden. Neben der rein monetären Kundenrentabilität spielt auch der Informations- und Referenzwert eines Kunden eine Rolle.

Während der monetäre Wert am Umsatz oder am Deckungsbeitrag je Kunde festgemacht wird, bestimmt sich der Informationswert am Wert aller Informationen, die durch den Kunden zufließen und für das Unternehmen verwertbar sind. Dies sind beispielsweise Kundenbeschwerden, durch die Verbesserungen und Leistungssteigerungen angeregt werden.

Methoden zur Kundenwertbestimmung

Folgende Methoden kommen zum Beispiel infrage: