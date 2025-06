„Third Place“ für die neuen Zielgruppen?

„Third Places“ sind Orte, an denen man sich wohlfühlt und sozialer Austausch stattfindet, jenseits vom zu Hause (First Place) und dem Arbeitsplatz (Second Place). In der realen Welt sind dies Cafés, Parks oder Bibliotheken.

Kotler und seine Co-Autoren gehen davon aus, dass künftig „Third Places“ mittels Extended Reality (XR) entstehen werden, die von den phygitalen Zielgruppen angenommen werden.

Extended Reality als Brücke zwischen online und offline ermöglicht immersive Erlebnisse in Third Places, zum Beispiel Virtual Try-ons in Geschäften oder AR-gestützte Navigation in Einkaufszentren.

Marketingpotenziale für XR bestehen in

personalisierten Erlebnisse, wenn Kunden in Markenwelten eintauchen,

Interaktivität: Nutzer können Produkte testen, gestalten, erleben,

sozialer Interaktion in virtuellen Räumen,

psychologischen Effekten, da die Immersion die emotionale Bindung zur Marke steigern kann,

Customer Engagement, wenn Nutzer viel Zeit in immersiven Umgebungen verbringen. (Ob Letzteres sozial erwünscht ist, sei dahingestellt.)

Extended Reality in Third Places kann Marken neue Wege für kundennahe, multisensorische Erlebnisse eröffnen und Beziehungen im Spannungsfeld zwischen realer und virtueller Welt schaffen.