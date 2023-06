Customer Journey verbessern – so gehen Sie vor

Tipp: Kundengruppen und Personas unterscheiden

Was für die Kunden am Produkt, am Service und am Kaufprozess attraktiv ist, hängt von deren Motivlage und bewussten und unbewussten Erwartungen ab. Ein Modell, das beim Verständnis dieser Motivlagen hilft und zeigt, wie Touchpoints gestaltet werden sollten, ist die sogenannte Limbic Map. Hier wird dieses Modell der Limbic Map ausführlich erklärt.