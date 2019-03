Vorbehalte des Kunden in Interesse umwandeln

Potenzielle Neukunden, die bereits seit längerer Zeit Produkte der Konkurrenz nutzen, sind in der Regel kritisch eingestellt gegenüber Produkten des Wettbewerbs. Eben weil sie vom bisherigen Produkt überzeugt sind. So äußern diese potenziellen Kunden Einwände und Vorbehalte im Gespräch mit dem Verkäufer, die dieser sicher und souverän in ein Interesse für das eigene Produkt umwandeln muss. Gleichzeitig muss er ein tiefergehendes Vertrauen zum potenziellen Kunden erzeugen.

Wendet der Kunde etwa ein, er habe keine Zeit für Tests mit Mustern, hört sich der Verkäufer die Einwände und Vorbehalte absichtslos an. Dann kommuniziert er Verständnis dafür.