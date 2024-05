Warum Autorität und Führung ein schwieriges Thema ist

In Zeiten von flachen Hierarchien und politischer Korrektheit gleicht der Aufbau von Autorität einem unerreichbaren Spagat:

Verschaffen Sie sich Autorität in Ihrer Führungsrolle, ohne autoritär zu sein. Nehmen Sie Ihre Mitarbeitende an die Hand und kommunizieren Sie klipp und klar und überzeugend, ohne bevormundend zu sein. Seien Sie Chef, Freund und „Everybody’s Darling“, während Sie Ihre Mitarbeitenden gleichzeitig motivieren und zu Höchstleistungen anspornen. Seien Sie charismatisch und um jeden Preis mit allem, was Sie tun, erfolgreich.

Forderungen dieser Art begegnen wir immer wieder. Sie sind eine Reflexion des Wunsches nach einer idealtypischen Autoritäts- und Führungsperson. Aber diese Vorgaben können nicht erfüllt werden.