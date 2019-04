Virtuelle Teams im Alltag führen

Wenn das Kick-off-Meeting beendet ist, beginnt für Führungskräfte der Alltag der virtuellen Teamführung. Das Erarbeitete muss umgesetzt, gefestigt und das Team engagiert, leistungsstark und erfolgreich gehalten werden. Wie gelingt das?

Informellen Austausch fördern

Erfahrungsgemäß fokussieren sich Mitglieder virtueller Teams schnell auf die aufgabenbezogenen Aspekte der Teamarbeit. Das ist der Sinn und Zweck eines Teams. Allerdings kommt dabei die soziale Seite oft zu kurz. Virtuell erfahrene Führungskräfte richten es so ein, dass vor und nach virtuellen Konferenzen kurz Zeit für etwas Smalltalk bleibt, an dem sie selbst regelmäßig teilnehmen und so als Vorbild fungieren.

Persönlichen Kontakt pflegen

Auch virtuelle Teams leben von persönlichen Beziehungen. Ein bis zwei Meetings im Jahr reichen aus und leisten gute Dienste im Vertrauensaufbau. Die Teammitglieder, die öfter reisen und häufig in anderen Niederlassungen unterwegs sind, können dies für die Pflege informeller Kontakte nutzen.

Gemeinsam feiern

Anlässe für Teamfeiern sind erreichte Ziele und Meilensteine in Projekten, aber auch Jubiläen, Hochzeiten und Geburtstage. Ob der kurze Dankesanruf bei einem Kollegen für die schnelle Hilfe oder eine Webkonferenz, um die erfolgreiche Beendigung eines Projekts gebührend zu feiern: Gesten erhalten die Freundschaft, fördern Vertrauen und Teamkohäsion und untermauern die natürliche Autorität der Führungskraft.