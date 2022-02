Können Mitarbeitende während des mobilen Arbeitens außerhalb Deutschlands weiterhin Leistungen aus der deutschen Krankenversicherung geltend machen?

Nicht immer. Grundsätzlich ruht während eines Auslandsaufenthalts nämlich der Anspruch von gesetzlich Versicherten auf Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.

EU: Krankenversicherung übernimmt die Kosten

Als Ausnahme gilt jedoch innerhalb der Europäischen Union, dass bei Aufenthalten innerhalb dieser Länder (unabhängig vom Zweck des Auslandsaufenthalts) der Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Krankenversicherung bestehen bleibt. Die Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) dient als Nachweis der Anspruchsberechtigung.

Alle anderen Länder: Arbeitnehmer muss zunächst selbst bezahlen

Außerhalb der EU-Länder müssen Arbeitnehmer die Behandlungskosten vor Ort jedoch grundsätzlich in vollem Umfang selbst bezahlen. Aber es wird eine Besonderheit des deutschen Sozialgesetzbuchs relevant: Werden Arbeitnehmer nämlich für ihren Arbeitgeber im Ausland tätig, erhalten sie im Krankheitsfall ihre Leistungen nach dem deutschen Sozialgesetzbuch von ihrem Arbeitgeber.

Dem Arbeitgeber steht dann ein Erstattungsanspruch gegen die deutsche Krankenversicherung zu, jedoch nur in der Höhe, in der die Kosten in Deutschland entstanden wären. Hier kann sich eine Differenz ergeben, wenn die Behandlungskosten im Ausland höher sind als in Deutschland oder wenn die gesetzliche Krankenkasse in Deutschland die Kosten gar nicht übernimmt.

Zudem steht Mitarbeitenden beim mobilen Arbeiten im Ausland stets nur ein Anspruch auf den Behandlungsumfang zu, der am Behandlungsort (das heißt im Ausland) besteht. Im Krankheitsfall könnten Mitarbeitende deshalb unter Umständen auf ihren Arbeitgeber zurückgreifen und bezüglich des unterschiedlichen Behandlungsumfangs am Behandlungsort und in Deutschland bei ihrem Arbeitgeber Ansprüche geltend machen.

Privat krankenversicherte Arbeitnehmer: Vertrag prüfen

Bei privat krankenversicherten Arbeitnehmern richtet sich der Versicherungsschutz im Ausland nach der jeweiligen Versicherungspolice. Auch bei grundsätzlichem Versicherungsschutz außerhalb Deutschlands besteht hier das Risiko, dass sich bezüglich der Kostenübernahme eine Differenz ergibt, die der Arbeitgeber zu tragen hat. Sofern kein Versicherungsschutz außerhalb Deutschlands besteht, kann der erkrankte Arbeitnehmer unter Umständen sogar in voller Höhe Rückgriff beim Arbeitgeber nehmen.

Lösung: Zusatzversicherung abschließen

Allerdings kann diesen Risiken gut begegnet werden, wenn der Arbeitgeber entweder die Mitarbeitenden verpflichtet, eine entsprechende Auslandskrankenversicherung abzuschließen, oder er selbst für alle Betroffenen eine entsprechende private Krankenversicherung abschließt.