Was können Sie tun, wenn der Arbeitgeber den Nachweis verweigert?

Wenn Sie auf ein gutes Verhältnis mit Ihrem Arbeitgeber Wert legen, sprechen Sie Ihren Vorgesetzten direkt an. Fordern Sie ihn freundlich, aber bestimmt dazu auf, Ihnen den schriftlichen Nachweis über das Arbeitsverhältnis auszuhändigen.

Falls der Arbeitgeber sagt, er habe noch nie etwas vom Nachweisgesetz gehört, weisen Sie ihn darauf hin, dass er im „Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen (NachwG)“ unter § 2 Nachweispflicht die relevanten Informationen nachlesen kann. Dort steht unter anderem, welche Aspekte zum Arbeitsverhältnis in welchem Umfang dokumentiert werden müssen.

Wenn Ihr Vorgesetzter den Nachweis nicht nach einmaliger Aufforderung erbringt, wenden Sie sich an die Personalabteilung oder – bei kleineren Unternehmen – an die Geschäftsleitung. Falls es in Ihrem Unternehmen einen Betriebsrat gibt, sprechen Sie diesen an und bitten Sie darum, beim Arbeitgeber nachzuhaken.

Schriftlicher Arbeitsvertrag anstelle des Nachweises

Einige Arbeitgeber bieten anstelle des separaten Nachweises einen schriftlichen Arbeitsvertrag an. Es spricht nichts dagegen, diesen Vorschlag anzunehmen. Den Nachweis über ein bestehendes Arbeitsverhältnis und die geltenden Rahmenbedingungen haben Sie dann in jedem Fall.

Sie sind allerdings nicht dazu verpflichtet, einen neuen Arbeitsvertrag zu unterschreiben, wenn Sie mit den Bedingungen nicht einverstanden sind oder generell keinen schriftlichen Vertrag wünschen.