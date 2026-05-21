Online-MarketingWarum Webseiten keine Leads produzieren und wie es besser geht
Sie öffnen Ihre Webseiten-Statistik und sehen, dass Besucher kommen. Nur bleibt das Telefon stumm und im Posteingang landet keine einzige Anfrage.
Die Besucher schauen sich häufig nur eine einzige Seite an, scrollen kurz durch und sind nach wenigen Sekunden wieder weg. Auf keinen der Buttons wird geklickt.
Die Frage liegt nahe: Warum kommen Besucher auf die Webseite, aber niemand meldet sich?
Diese Situation kennen viele kleine und mittlere Unternehmen. Die typische Reaktion: Das Design wird überarbeitet, mehr Inhalte werden eingestellt, Google Ads oder Meta Ads werden geschaltet.
Die Erwartung ist klar. Über die Webseite sollen neue Kunden gewonnen und der Umsatz gesteigert werden. Aber das Problem liegt selten am Design und fast nie am fehlenden Werbebudget.
Fehlende Kundenperspektive
Der erste und schwerwiegendste Fehler hat nichts mit Technik zu tun. Er liegt in der Perspektive.
Auf vielen KMU-Webseiten steht der Anbieter im Mittelpunkt. Im ersten Absatz steht, wann das Unternehmen gegründet wurde, wie viele Beschäftigte es hat und wie innovativ und persönlich man arbeitet.
Der Kunde mit seiner konkreten Frage taucht erst weit unten auf, wenn überhaupt.
Das funktioniert nicht. Der Besucher kommt mit einem Problem auf Ihre Seite und sucht innerhalb weniger Sekunden eine Antwort darauf. Findet er sich selbst und seine Situation nicht wieder, klickt er weiter.
Er möchte sich mit dem Anbieter identifizieren können. Eine unscharfe Positionierung lässt diese Identifikation aber nicht zu. Er versteht nicht, was Sie besonders macht.
Am Schluss vergleicht er vermutlich ausschließlich die Preise und geht selbst beim besten Preis zu einem anderen Anbieter, der sich fokussierter positioniert hat.
Positionierung bedeutet Besonderheit. Ohne Positionierung sind Sie nicht besonders und beliebig austauschbar.
Die Floskelfalle
Eng verbunden mit der schwachen Positionierung ist die Floskelfalle. Worte wie „innovativ“, „persönlich“ oder „kompetent“ tauchen auf nahezu jeder KMU-Webseite auf.
Sie wirken austauschbar und sind für den Besucher inhaltsleer. Jedes Unternehmen behauptet von sich, kompetent zu sein. Der Besucher hat gelernt, solche Aussagen zu überlesen.
Konkret und prüfbar ist immer besser als allgemein. Statt „Wir sind innovativ“ lieber: „Wir entwickeln Software speziell für Schweizer Industriebetriebe mit weniger als 50 Mitarbeitenden.“ Der zweite Satz schafft eine klare Vorstellung. Der erste Satz schafft nichts.
Eine eigene Erfahrung
In der Aufbauphase meines früheren Unternehmens haben wir uns ausschließlich über die Technologie positioniert. Damit waren wir durch jeden anderen Anbieter in der gleichen Technologie ersetzbar. Die meisten Mitbewerber waren zudem wesentlich größer als wir. Wir hatten dort keine Chance.
Erst als wir begonnen haben, unsere Werte klar zu kommunizieren und unsere vermeintlichen Schwächen wie „klein“ und „jung“ zu unseren Stärken zu machen, also „schnell“, „wendig“, „flexibel“ und „persönlich“, hatten wir den großen Mitbewerbern etwas entgegenzusetzen.
Die Sorge vor der Nische
Viele Geschäftsführer wenden ein: „Wenn ich mich auf eine Nische festlege, schließe ich doch andere Kunden aus.“ Diese Sorge ist verständlich. Sie greift in der Praxis aber zu kurz.
Wer sich für zu viele Themen aufstellt, verliert sehr viel wertvolle Energie. Energie, die er für sein eigentliches Steckenpferd einsetzen könnte. Man könnte das auch Opportunitätskosten nennen.
Jeder Auftrag, den Sie außerhalb Ihres Kernthemas annehmen, schwächt Ihre eigentliche Positionierung. Sie haben dann nicht mehr die Möglichkeit, zum echten Experten in Ihrem Kernbereich zu werden.
Fehlendes Vertrauen
Ein weiterer Grund, warum Besucher nicht zu Anfragen werden: Es fehlen die Signale, die Vertrauen schaffen. Im B2B-Bereich kauft niemand bei einem unbekannten Anbieter ohne Belege für dessen Kompetenz.
Vertrauen entsteht nicht durch Behauptungen, sondern durch Belege. Dazu gehören:
Fallstudien statt Kundenlogos
Viele Webseiten zeigen Kundenlogos und nennen das „Referenzen“. Das schafft eine erste Glaubwürdigkeitsebene, mehr aber nicht.
Wer wirklich überzeugen will, sollte die wichtigsten Kundenprojekte zu echten Fallstudien ausarbeiten:
- Welches Problem hatte der Kunde?
- Welche Lösung wurde umgesetzt?
- Welches Ergebnis kam dabei heraus?
Wenn bestehende Referenzen in hochwertige Fallstudien verwandelt und Projekte konkret und nachvollziehbar vorgestellt werden, lässt sich der Effekt messen. Interessenten kommen mit konkreten Fragen zu den Projekten, die Sie auf Ihrer Webseite beschreiben.
Fachartikel als Vertrauensbeweis
Der zweite Hebel sind umfangreiche Fachartikel. Wichtig dabei: Schreiben Sie die Fachartikel nicht für Techniker, sondern für die Entscheider in den KMU. Mit diesen Artikeln können Sie Ihr Expertenwissen präsentieren, ohne direkt von neuen Aufträgen abhängig zu sein.
Ein Nebeneffekt ist besonders wertvoll. Die Fachartikel ziehen die Fachmedien an, die Ihre Beiträge veröffentlichen. Mit den Logos dieser bekannten Medien können Sie auf Ihrer Webseite werben. Das schafft eine weitere Vertrauensebene.
Die Über-uns-Seite als unterschätzte Chance
Die Über-uns-Seite ist oft der schwächste Punkt. Stockfotos, ein paar Sätze über die Firmengeschichte, und das war es. Dabei ist genau diese Seite eine der wirkungsvollsten, die Sie haben.
Stecken Sie sehr viel Herzblut und Energie in Ihre Über-uns-Seite. Schärfen Sie dort die Positionierung und kommunizieren Sie Ihre zentralen Werte.
Hilfreich ist auch eine eigene Gründerstory. Sie zeigt den Weg, der dazu geführt hat, dass das Unternehmen gegründet wurde. In diesem Weg steckt meistens viel Substanz, die einen Besucher emotional erreicht. Substanz, die in einem nüchternen Firmenprofil verloren geht.
Achtung bei Vertrauenssiegel
Vertrauenssiegel werden heute kritisch gesehen, sofern sie nicht von wirklich großen und bekannten Marken stammen.
Ein generisches „Geprüfter Anbieter“-Siegel ohne erkennbare Quelle schadet eher, als dass es nützt.
Auch Stockfotos mit überfröhlichen Modellen in Anzügen wirken austauschbar und unecht. Lieber wenige, dafür authentische Fotos der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Kundennutzen wird nicht erklärt
Sie sprechen über Ihre Leistung, nicht über den Nutzen für den Kunden. Auf vielen Webseiten steht im Detail, was das Unternehmen anbietet: welche Technologie, welche Funktionen, welche Module, welche Zertifizierungen. Das sind Features. Sie beschreiben Ihre Leistung.
Was sie nicht beschreiben, ist der konkrete Nutzen für den Kunden. Ein Beispiel:
- Nicht: „Wir bieten redundante Server-Infrastruktur an zwei Standorten.“
- Sondern: „Ihre Geschäftsdaten bleiben auch bei einem Standortausfall in vollem Umfang verfügbar.“
Beide Sätze beschreiben dieselbe Tatsache. Der erste richtet sich an einen Techniker. Der zweite richtet sich an die Geschäftsleitung, die wissen will, was sie davon hat.
Erst die Umstellung auf eine Sprache, die in echtem Kundennutzen denkt, machte einen Unterschied. Die Faustregel ist einfach: Beginnen Sie jede Aussage über Ihre Leistung mit der Frage „Was bringt das dem Kunden?“
Antworten Sie ehrlich. Schreiben Sie die Antwort auf die Seite. Nicht die Leistung selbst.
Technische Conversion-Killer
Wenn die Positionierung steht, das Vertrauen aufgebaut ist und die Sprache stimmt, bleiben noch technische Hürden, die unterschätzt werden.
Hohe Ladezeiten
Lädt eine Webseite länger als drei Sekunden, springt laut Google-Studien ein erheblicher Teil der mobilen Besucher direkt wieder ab. Bei einer Ladezeit von einer auf drei Sekunden steigt die Wahrscheinlichkeit eines Absprungs um rund 32 Prozent. Bei fünf Sekunden sind es bereits 90 Prozent.
Wer auf einer langsamen Webseite ankommt, hat den Inhalt noch gar nicht gesehen und ist schon wieder weg.
Jede technische Optimierung der Ladezeit zahlt sich direkt aus. Testen können Sie das mit kostenlosen Werkzeugen wie Google PageSpeed Insights oder GTmetrix.
Fehlende mobile Optimierung
Es gibt im Jahr 2026 noch immer Webseiten, die für Mobilgeräte nicht richtig optimiert sind:
- Viel zu kleine Schrift,
- unnötiges Scrollen,
- Formulare, in die man kaum tippen kann.
Auf dem Smartphone schmelzen die Besucher in solchen Fällen weg, bevor sie überhaupt verstanden haben, was angeboten wird.
Da heute ein Großteil der B2B-Recherche auch auf dem Smartphone stattfindet, ist eine saubere mobile Darstellung kein „Nice to have“ mehr, sondern eine Voraussetzung.
Mit Text überladene Seiten
Ein dritter Conversion-Killer sind Seiten, die völlig mit Text überladen sind. Oft stammt das aus alten Überlegungen der Suchmaschinenoptimierung, in denen viel Text als gut galt.
Heute scrollt der Besucher schnell durch und sucht visuelle Anker. Große Textblöcke sollten in kurze, gut strukturierte und visuell ansprechende Elemente aufgeteilt werden. Inhalte werden leichter erfasst durch:
- Zwischenüberschriften,
- kurze Absätze,
- klare Aufzählungen und
- unterstützende Grafiken.
Wer keine Lust auf einen langen Text hat, soll trotzdem in wenigen Sekunden verstehen, worum es geht.
Zu viele Handlungsaufforderungen auf einer Seite
Ein technischer Punkt, der über die reine Performance hinausgeht, betrifft die Handlungsaufforderungen, die sogenannte Call-to-Action. Auf jeder Leistungsseite und jeder Landingpage sollten Sie sich auf ein primäres Ziel festlegen.
Eine typische schlecht gemachte Seite zeigt parallel vier Optionen: „Gratis Erstberatung“, „Jetzt anrufen“, „Preise anzeigen“, „Chat starten“.
Der Besucher ist überfordert, kann sich nicht entscheiden und macht am Schluss gar nichts. Dieses Phänomen ist in der Verhaltensökonomie als „Paradox of Choice“ bekannt. Mehr Auswahl führt nicht zu mehr, sondern zu weniger Entscheidungen.
Auf einer guten Webseite hat jede Seite ein klares Hauptziel. Alles andere ist sekundär und wird optisch zurückgenommen.
Unklare nächste Schritte
Ein letzter Punkt, der oft übersehen wird: Was passiert eigentlich, nachdem der Besucher das Kontaktformular abgeschickt hat?
Auf den meisten Webseiten erfährt er es nicht. Er weiß nicht, wie es weitergeht, wer sich meldet, wann er mit einer Antwort rechnen kann, wie der Projektverlauf aussieht.
Eine einfache Roadmap oder eine kleine Grafik schafft hier Klarheit. Sie zeigt,
- wo der Kunde gerade steht,
- was die nächsten Schritte nach seiner Kontaktaufnahme sind,
- wie viel Zeit die einzelnen Schritte in Anspruch nehmen und
- falls möglich, wie der spätere Projektverlauf aussieht.
Diese Transparenz baut Hürden ab. Wer weiß, was ihn erwartet, drückt eher auf den Absende-Knopf.
Checkliste: So überprüfen Sie Ihre Webseite in 15 Minuten
Setzen Sie sich an Ihre eigene Webseite, am besten mit einem Block oder einer Notizfunktion.
Gehen Sie die folgenden Punkte ehrlich durch. Bei jedem Punkt, den Sie nicht klar mit Ja beantworten können, haben Sie einen Hebel für mehr Anfragen gefunden.
- Versteht ein Besucher in weniger als fünf Sekunden, was Sie für wen tun? Lassen Sie jemanden, der Ihr Unternehmen nicht kennt, fünf Sekunden auf Ihre Startseite schauen und dann erzählen, was Sie machen. Stimmt das mit Ihrer eigenen Vorstellung überein?
- Vermeiden Sie austauschbare Floskeln wie „innovativ“, „persönlich“ oder „kompetent“? Wenn Sie diese Worte streichen würden, bliebe noch etwas Konkretes übrig?
- Steht der Kunde im Mittelpunkt oder sprechen Sie vor allem über sich? Suchen Sie in den ersten 60 Prozent jeder Seite nach den Worten „wir“ und „unser“. Sind es zu viele, ist die Perspektive falsch.
- Kommunizieren Sie in Vorteilen für den Kunden statt in Funktionen Ihres Angebots? Prüfen Sie jede Aussage über Ihre Leistung mit der Frage: Was hat der Kunde davon?
- Hat jede Seite ein klares Hauptziel? Eine primäre Handlungsaufforderung? Alles andere muss optisch dahinter zurücktreten.
- Haben Sie echte Fallstudien oder nur Kundenlogos? Eine Fallstudie zeigt Problem, Lösung und Ergebnis. Logos sind ein Anfang, mehr nicht.
- Ist Ihre Über-uns-Seite eine echte Geschichte oder nur ein Pflichttext? Steckt eine erkennbare Haltung dahinter, vielleicht sogar eine Gründerstory?
- Arbeiten Sie mit authentischen Fotos Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Oder mit austauschbaren Stockfotos? Authentizität schlägt Hochglanz.
- Lädt Ihre Seite in unter drei Sekunden? Testen Sie es.
- Ist Ihre Seite auf dem Smartphone gut lesbar und bedienbar? Schauen Sie sich Ihre wichtigsten Seiten auf dem eigenen Handy an, mit ehrlichem Blick.
- Hat Ihre Seite eine klare Struktur, die die Sprache des Kunden spricht? Das beginnt beim Hauptmenü, geht über passende Landingpages und reicht bis zu unterstützendem Fachcontent.
- Sehen Besucher, wie die nächsten Schritte nach einer Kontaktaufnahme aussehen? Eine Roadmap, eine Prozessgrafik oder zumindest ein klarer Hinweis im Bestätigungstext baut Hürden ab.
Fazit: Für den Kunden denken
Die meisten Webseiten, die keine Anfragen erzeugen, haben kein Design-Problem und kein Werbeproblem. Sie haben ein Perspektiv-Problem. Sie sind vom Anbieter aus gedacht statt vom Kunden aus.
- Eine gute Webseite erzählt eine Geschichte, in der der Kunde der Hauptdarsteller ist.
- Sie greift sein Problem auf und zeigt Lösungswege.
- Sie belegt die eigene Kompetenz mit konkreten Beweisen statt mit Behauptungen.
- Sie führt den Besucher klar zum nächsten Schritt.
Für einzelne Landingpages kann man sich an etablierten Blaupausen orientieren. Eine Suche nach „Landingpage Leitfaden“ liefert dafür gute Vorlagen.
Ein zweiter Tipp, der schnell zu echten Erkenntnissen führt: Bitten Sie einen Bekannten, sich auf Ihrer Webseite umzusehen, und schauen Sie ihm dabei zu. Erstaunlich oft untersucht ein neutraler Außenstehender ganz andere Punkte als Sie selbst. Genau dort verbirgt sich oft der Grund, warum sich niemand meldet.
Wer die Perspektive konsequent vom Kunden aus denkt, hat die wichtigste Voraussetzung geschaffen. Aus Besuchern werden Interessenten und aus Interessenten werden Kunden.