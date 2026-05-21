Fehlende Kundenperspektive

Der erste und schwerwiegendste Fehler hat nichts mit Technik zu tun. Er liegt in der Perspektive.

Auf vielen KMU-Webseiten steht der Anbieter im Mittelpunkt. Im ersten Absatz steht, wann das Unternehmen gegründet wurde, wie viele Beschäftigte es hat und wie innovativ und persönlich man arbeitet.

Der Kunde mit seiner konkreten Frage taucht erst weit unten auf, wenn überhaupt.

Das funktioniert nicht. Der Besucher kommt mit einem Problem auf Ihre Seite und sucht innerhalb weniger Sekunden eine Antwort darauf. Findet er sich selbst und seine Situation nicht wieder, klickt er weiter.

Er möchte sich mit dem Anbieter identifizieren können. Eine unscharfe Positionierung lässt diese Identifikation aber nicht zu. Er versteht nicht, was Sie besonders macht.

Am Schluss vergleicht er vermutlich ausschließlich die Preise und geht selbst beim besten Preis zu einem anderen Anbieter, der sich fokussierter positioniert hat.

Positionierung bedeutet Besonderheit. Ohne Positionierung sind Sie nicht besonders und beliebig austauschbar.