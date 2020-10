Phase 2: Konzeption

In der Konzeptionsphase geht es darum, welche Aufgaben und Kompetenzen dem Projekt Management Office übertragen werden und in welcher Position es fungiert. Die Funktionen und Einsatzmöglichkeiten sind dabei so vielfältig wie die individuellen Anforderungen im Unternehmen. So kann das PMO beispielsweise eine reine Serviceeinheit zur Toolunterstützung sein. Aber es kann auch für die Prozesseinhaltung, Personalentwicklung, für die Planung beziehungsweise das Controlling oder für strategische Aufgaben im Bereich Projektportfoliosteuerung verantwortlich sein.