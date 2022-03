Schritt 1: Ziel bestimmen

Um eine Marketingstrategie entwickeln zu können, brauchen Unternehmen zunächst einmal ein Ziel – und zwar ein realistisches. Doch was ist ein realistisches Ziel? Ist es zum Beispiel realistisch, wenn ein Friseurmeister, der sich gerade selbstständig gemacht hat, das Ziel ausgibt, in einem Jahr der bekannteste Friseur in Deutschland, Österreich und der Schweiz sein zu wollen? Oder ist es realistisch, wenn ein PC-Hersteller, der gerade ins Servicegeschäft eingestiegen ist, verkündet, mit seinen Serviceleistungen in einem Jahr so viel Umsatz erzielen zu wollen wie mit seiner Hardware?

Ein realistisches Ziel für die Marketingstrategie kann lauten: In einem Jahr sollen unsere Industriekunden wissen, dass wir nun auch Serviceleistungen im IT-Bereich anbieten. In zwei Jahren wollen wir bei 30 Prozent von ihnen zumindest einen kleinen Erstauftrag im Servicebereich realisieren. In drei Jahren sollen 15 Prozent unserer Stammkunden einen umfassenden Kontrakt im Servicebereich mit uns abgeschlossen haben.“