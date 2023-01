Anforderungen an die Strategiekommunikation

Warum Strategiekommunikation wichtig ist

Wenn ein Unternehmen seine Strategie entwickelt, steckt es viel Zeit und Geld in die Analyse und die Planung. In großen Unternehmen sind ganze Stabsabteilungen und Strategieteams damit befasst. Am Ende stehen eine Strategie und Ziele, die das Unternehmen voranbringen und Vorteile im Wettbewerb garantieren sollen. Auf Papier.

Erreicht ist damit noch nicht viel. Denn entscheidend ist, was davon umgesetzt wird. Schließlich sollen sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen so verhalten und so handeln, dass die Strategie in allen Abläufen und Aktionen zum Leben erweckt wird und ihre beabsichtigte Wirkung entfalten kann.

Doch hier klaffen große Lücken. Die Strategieumsetzung liegt in vielen Unternehmen im Argen. Ein gewichtiger Grund dafür ist: Es wird viel zu wenig über die Strategie und die Ziele geredet. Die Mitarbeitenden verstehen nicht, was die Geschäftsleitung oder der Vorstand will. Die Folge: Es bleibt alles beim Alten. Konzepte und Pläne verschwinden in Schubladen oder finden sich allenfalls in Hochglanzbroschüren wieder. Viele Projekte versanden, weil ihre strategische Bedeutung unklar bleibt.