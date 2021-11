Beispiel für eine Nutzwertanalyse

Wie bewerten Sie die Leistungen der einzelnen Handlungsoptionen?

Nun vergleichen Sie die einzelnen Handlungsoptionen bezüglich der Bewertungskriterien. Sie prüfen für jede Handlungsoption deren Leistung und Nutzenbeitrag für jedes einzelne Bewertungskriterium und vergeben nach Ihrer Zuordnung aus Abbildung 4 einen Teilnutzenwert zwischen 0 und 5.

Die Teilnutzenwerte werden dann mit dem Gewicht des einzelnen Bewertungskriteriums gemäß Ihrer Gewichtung in Abbildung 3 multipliziert und zu einem Gesamtgewicht für die Handlungsoption addiert. Das Ergebnis sehen Sie in Abbildung 5 in der Spalte Punkte und in der Zeile mit dem Gesamtnutzen.