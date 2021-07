Bilanzpositionen im Hinblick auf Working Capital analysieren

Bilanzpositionen optimieren

Es wäre zu kurz gedacht, den Wert dieser Bilanzpositionen einfach zu minimieren. Also: Lagerbestände reduzieren, Bestände im Produktionsprozess auflösen, Kundenrechnungen knallhart eintreiben und Lieferantenrechnungen auf die lange Bank schieben. Damit würde schnell Kapital frei, das in neue Geschäftsfelder oder in moderne und produktive Maschinen (Anlagevermögen) investiert werden kann. Oder es ließen sich mit dem zusätzlichen verfügbaren Kapital langfristige Verbindlichkeiten wie Kredite reduzieren und Zinszahlungen vermeiden.

Aber Vorsicht: Es geht nicht allein um Kostensenkung und weniger Kapitalbindung. Die einzelnen Positionen in der Bilanz müssen auch vor dem Hintergrund strategischer Ziele betrachtet werden. Ein Beispiel: Einfach die Vorräte und Lagerbestände abzubauen kann dazu führen, dass das Unternehmen nicht mehr lieferfähig ist, Lieferzeiten für den Kunden sich verlängern, weil Teile erst beschafft werden müssen. In der Folge können wichtige Kunden abwandern.

Oder: Es hilft wenig, Lieferantenrechnungen lange Zeit nicht zu bezahlen, wenn dadurch beim nächsten Mal Lieferzeiten steigen und die Beziehung zum Lieferanten gestört wird. Die Kosten dieser Form der Kapitalbeschaffung durch Lieferantenkredit müssen mit der Nutzung von Skonti und mit der strategischen Bedeutung der Lieferantenbeziehung verglichen werden.

Deshalb ist beim Working Capital Management immer wichtig, unterschiedliche Einflussfaktoren auf den Unternehmenserfolg miteinander ins Verhältnis zu setzen und verschiedene, auch divergierende Ziele abzuwägen. Daraus entsteht dann das Optimum für das Working Capital Management, das sich in entsprechenden Werten in der Bilanz widerspiegelt.