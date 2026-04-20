Code of Conduct im Unternehmen einführen

Wie wird die Einhaltung der Regeln überprüft?

Die Überwachung der im Code of Conduct vorgegebenen Regeln kann an unterschiedlichen Stellen im Unternehmen angesiedelt sein. Für die Überwachung sind primär verantwortlich:

Geschäftsführung

Abteilungsleitung und andere Führungskräfte

Personalverantwortliche

Compliance-Beauftragte oder Compliance-Abteilung

Betriebliche Meldestelle

Wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter gegen den Code of Conduct verstößt, kann dies vom Arbeitgeber sanktioniert werden. Die Art der Sanktion hängt von der Schwere des Verstoßes ab – von einer Abmahnung bis hin zur fristlosen Kündigung.

Erfüllt der Verstoß einen Straftatbestand, kann er über betriebliche Sanktionen hinaus zu einem Strafverfahren führen.

Beispiel: Meldestelle der AUDI AG

Das Audi Aufklärungs-Office betreibt ein unabhängiges, unparteiisches und vertrauliches Hinweisgebersystem, um potenziellem Fehlverhalten von Beschäftigten oder Verstößen gegen Gesetze, Vorgaben sowie den Code of Conduct für Geschäftspartner in der Lieferkette systematisch nachzugehen. Im Jahr 2023 sind dort insgesamt 547 Hinweise auf mögliche Regelverstöße eingegangenen.