Erfolg von Weiterbildung messen und sicherstellen

Um welche Art von Weiterbildung geht es bei der Evaluation und Erfolgsmessung?

Weiterbildung oder Fortbildung kann in unterschiedlicher Weise erfolgen. Meist ist damit ein formaler Rahmen gemeint, in dem Menschen etwas lernen. Je nachdem, an welchem Ort, in welchem Umfang und mit welcher Methode das Lernen stattfindet, gibt es andere Bezeichnungen.