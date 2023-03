Mitarbeitergespräche und Datenanalyse für Personalentwicklung

Beispiel für Ergebnisse aus Mitarbeitergesprächen

Von ebenso großer Bedeutung ist es, in Ergebnissen zu denken. Wenn es um Inhalte von Personalentwicklung für Mitarbeitende geht, dann sollten die Ergebnisse, die dadurch erreicht werden sollen, besprochen werden. Zuerst in Ergebnissen zu denken und dann in Maßnahmen – das macht den Erfolg von Veränderungsmaßnahmen aus und führt eben nicht nur zu Seminaren.

Ein typisches Beispiel für Ergebnisse, hier aus 74 Mitarbeitergesprächen, zeigt Abbildung 5.