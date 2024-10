Expert Debriefing: Expertenwissen weitergeben

Validierung und Konsolidierung

Nach dem Interview sollte das gesammelte Wissen von anderen Fachleuten oder Kolleginnen und Kollegen validiert werden, um sicherzugehen, dass keine Lücken oder Missverständnisse vorhanden sind. Die Validierung kann dadurch erfolgen, dass

Situationen geschaffen werden, in denen die Nachfolgenden das von den Experten erworbene Wissen anwenden und testen,

offene Fragen notieren und später besprechen,

eine Zeit lang durch die Experten im Arbeitsprozess begleitet werden und als Mentor oder Coach zur Verfügung stehen.

Stellen Sie auch sicher, dass das extrahierte Wissen in die Wissensmanagement-Plattform des Unternehmens integriert wird. Die Informationen müssen in einer Form vorliegen, die für andere Expertinnen und Experten oder nachfolgende Mitarbeitende leicht zugänglich und verständlich ist.

Follow-up und Nachbereitung

Nach Abschluss des Debriefings können noch Rückfragen auftauchen, oder es kann erforderlich sein, bestimmte Punkte zu präzisieren. Eine Follow-up-Session mit dem Experten, der Expertin oder der Führungskraft sollte daher eingeplant werden.

Der nächste Schritt besteht darin, das erfasste Wissen an die relevanten Personen im Unternehmen zu übergeben. Dies geschieht in Form von Schulungen, Workshops oder durch direkte Integration des Wissens in Arbeitsprozesse. Idealerweise haben diese Personen auch später noch Fragen an die Expertin oder den Experten zu richten und Antworten zu bekommen.

Die Informationen aus dem Debriefing sollten regelmäßig aktualisiert werden, wenn sich Prozesse, Projekte oder Technologien ändern. Dies kann auch durch Lessons-Learned-Sitzungen bei neuen Projekten erfolgen.

Um den Erfolg des Debriefings zu messen, werden messbare Ziele festgelegt. Zum Beispiel: