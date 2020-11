Fünf wirklich gute und dennoch einfache Kreativitätstechniken

Kreativität im betrieblichen Alltag

Kreativität kann im Unternehmen überall dort eingesetzt werden, wo es darum geht, etwas Neues zu gestalten oder einen bislang unbekannten Lösungsweg für ein Problem zu finden. Typisch sind die folgenden Anwendungsbereiche:

Entwicklung neuer Produkte

Entwicklung neuer Funktionen für Produkte

Entwicklung neuer Markt- und Dienstleistungen

Verbesserungen von Prozessen im Unternehmen

Gestaltung eines Marketing-Konzepts

Kreation einer Werbekampagne

Ideen für neue Produkte, Produkt-Funktionen oder andere Marktleistungen entstehen meist im Rahmen der Forschung und Entwicklung oder des Innovationsmanagements. Hier sind Markt und Kunden wichtige Quellen für Innovationen.

Kreativitätsprozesse können aber auch auf die alltäglichen Abläufe im Unternehmen ausgerichtet sein. Wenn diese nicht mehr optimal funktionieren und wenn Aufgaben nicht mehr richtig ausgeführt werden, dann ist Kreativität gefragt. Ziele dabei sind: Kosten sparen, Abläufe beschleunigen, Fehler vermeiden, Mängel beheben, Zusammenarbeit verbessern, Qualität steigern und vieles mehr.

Jeder Mitarbeiter ist gefordert, seinen Arbeitsbereich daraufhin zu prüfen, ob etwas verbessert werden kann und wie das geschehen kann. Das erfordert Kreativität. Das betrifft dann auch die verwendeten Werkzeuge und Methoden der Arbeit.

Mit Programmen zur kontinuierlichen Verbesserung (KVP; japanisch: Kaizen) wollen Unternehmen ihre Mitarbeiter dazu anspornen, Fehlerquellen zu beseitigen, Kosten zu sparen oder Abläufe zu vereinfachen. Hier kommt es vor allem darauf an, dass möglichst viele und schnell umsetzbare Ideen entstehen.

Auch im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens sollen solche Verbesserungen umgesetzt werden. Allerdings ist hier die Umsetzung der Ideen der Mitarbeiter stärker formalisiert. Dafür sind entsprechende Ideen meistens weitreichender.

Denkt man an Kreativität, dann denkt man häufig auch an Werbung. Hier sind besonders kreative Leistungen gefragt, um in der Masse von Werbung noch aufzufallen. Aus diesem Grund tummeln sich in diesem Feld zahlreiche Werbe- und Kreativ-Agenturen. Dort gibt es den Kreativ-Direktor und die Kreativ-Abteilung. Sie stimmen ihre Kreativitätsprozesse auf auffällige, herausragende Marketing-Kampagnen ab und hoffen, dass sie damit Produkte erfolgreich verkaufen. So gibt es Branchen, für die Kreativität der Kern des Geschäftsmodells und der täglichen „Routine“ ist. Mit dem Konzept Design Thinking sollen deren Erfahrungen und Methoden auf alle Unternehmen übertragen werden.