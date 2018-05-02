Mit Churn Management Kundenabwanderung verhindern

Strategien und Maßnahmen zum Churn Management entwickeln

Leiten Sie aus der Kundenanalyse und aus der Auswertung der Signale und Kennzahlen zur drohenden Kundenabwanderung ab, ob und wie Sie diese vermeiden können. Entwickeln Sie mögliche Strategien und Maßnahmen zum Churn Management. Dazu können gehören:

Kommunikation mit dem Kunden:

Mit dem Kunden gemeinsam klären, warum er abwandern will und was Ihr Unternehmen tun kann, um das zu verhindern.

Anreize zum Verbleib des Kunden schaffen:

Klären Sie, welche Anreize dabei helfen können, den Kunden an Ihr Unternehmen zu binden, auch wenn er abwanderungswillig ist. Erstellen Sie dazu eine Liste möglicher Anreize und legen Sie fest, unter welchen Bedingungen Sie diese dem jeweiligen Kunden anbieten wollen.

Wechselbarrieren entwickeln:

Warum kann es dem Kunden schwerfallen, zu einem anderen Anbieter zu wechseln? Prüfen Sie technische, organisatorische oder wirtschaftliche Faktoren, die aus Sicht des Kunden einen Anbieterwechsel unattraktiv oder aufwendig machen. Passen Sie Ihre Leistungsangebote im Rahmen der Produktplanung entsprechend an.

Kompensationen ermöglichen:

Entwickeln Sie gemeinsam mit Marketing und Vertrieb einzelne Maßnahmen, mit denen Sie unzufriedenen Kunden eine Kompensation ihrer „Nachteile“ anbieten können. Erfassen Sie dazu Anlässe für Kundenbeschwerden und entwickeln Sie dazu passende Kompensationsmaßnahmen.

Alle diese möglichen Strategien und Maßnahmen sind fast immer mit einer Fülle von Aufgaben und Einzelaktivitäten verbunden. Entwickeln Sie dazu geeignete Konzepte und Projekte, mit denen diese geplant und umgesetzt werden.

Mit der folgenden Vorlage können Sie dazu erste Ideen und grobe Konzepte zusammenstellen.