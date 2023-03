Prioritäten setzen durch Punktbewertung

Wie Sie Klebepunkte für Bewertungen einsetzen – Schritt für Schritt erklärt

Um in einem Meeting eine Prioritätenliste durch Punktbewertung zu erhalten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Alternativen darstellen und besprechen

Sie schreiben alle Ergebnisse oder Lösungen eindeutig in einem Stichwort auf das Flipchart oder jeweils auf eine Karte und hängen diese an eine Pinnwand. Wichtig ist, dass diese Ergebnisse und Lösungen vorher vorgestellt, erarbeitet und besprochen werden, sodass allen Anwesenden klar ist, worum es sich jeweils handelt.

2. Methode erklären

Erklären Sie den Teilnehmenden, wie die Prioritäten mithilfe von Klebepunkten ermittelt werden. Verteilen Sie dann Klebepunkte an alle, die mitentscheiden dürfen oder sollen.

Die Anzahl der Klebepunkte, die eine Person erhält, hängt von der Zahl der zu priorisierenden Lösungen ab. Für mehr als zwei Lösungen gilt die Regel: Anzahl der Lösungen geteilt durch zwei plus eins; Ergebnis abrunden. Bei fünf Lösungen erhält jede Person also drei Klebepunkte.

3. Klebepunkte verteilen – Wichtigkeit zeigen

Dann stehen alle Anwesende auf und verteilen ihre Klebepunkte am Flipchart, indem sie diese zu der von ihr oder ihm favorisierten Lösung kleben. Dabei ist das Kumulieren erlaubt; man kann also alle seine Klebepunkte für eine Lösung einsetzen.

4. Prioritäten ablesen

Das Ergebnis sieht dann beispielsweise so aus, wie in Abbildung 1 dargestellt. Sie können also sofort auf dem Flipchart sehen, wie die Teilnehmenden die Alternativen als Gruppe beurteilen und priorisieren. In diesem Fall priorisieren sie die Lösung B. Die Prioritätenliste lautet: B – A – C.