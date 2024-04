Mögliche Konflikte zwischen Profit-Centern

Mit der Einrichtung von Profit-Centern will ein Unternehmen seine Komplexität verringern. Dazu werden Aufgaben an die „Blackbox Profit-Center“ delegiert, die in ihrem kleineren und flexibleren Rahmen diese Aufgaben besser erfüllen kann.

Diese Profit-Center lassen sich aber nicht nur über Ziele, Kennzahlen und Bewertungskriterien steuern. Es braucht weitere Instrumente, um die Aktivitäten der Profit-Center und ihr Zusammenwirken untereinander und mit dem Unternehmen insgesamt zu steuern und zu koordinieren.

Da jedes Profit-Center wie ein eigenständiges Unternehmen agiert und seine Ziele verfolgt, kann es mit anderen Profit-Centern zu Konflikten kommen, die gelöst werden müssen, weil ansonsten das Gesamtunternehmen Schaden nimmt. Die Leitung des Unternehmens muss Interessenkonflikte der Profit-Center untereinander ausgleichen. Der Koordinationsaufwand steigt.

Konflikte entstehen durch:

Streit um knappe Ressourcen

Profit-Center konkurrieren um knappe Leistungen zentraler Bereiche. Es müssen Regeln entwickelt werden, nach denen die Leistungen zugeteilt werden; zum Beispiel im Rahmen der Budgetplanung.

Keine fairen Verrechnungspreise

Wenn Profit-Center Leistungen untereinander austauschen, müssen Verrechnungspreise gefunden werden. Aber auch Fragen der Qualität von Leistungen, Konsequenzen bei Leistungsstörungen oder beim Nichteinhalten von Vereinbarungen zwischen den Profit-Centern müssen geregelt werden.

Beispiel: Was passiert, wenn ein Profit-Center immer wieder mangelhafte Teile an seine internen Kunden liefert, weil es Kosten gespart hat?

Kostenumlage der Zentralbereiche

Ähnliche Fragen treten im Verhältnis der Profit-Center zu zentralen Bereichen auf: Wie werden Kosten umgelegt? Wie wird das erforderliche Qualitätsniveau der zentralen Bereiche sichergestellt?

Beispiel: In der zentralen IT-Abteilung sind viele Menschen beschäftigt, aber wenn ein Rechner im Profit-Center nicht funktioniert, braucht es Tage, bis der wieder läuft.

Hilfe im Notfall

Was passiert bei unvorhergesehenen Situationen? Inwieweit sind die Profit-Center verpflichtet, sich dann gegenseitig zu helfen?

Beispiel: Ein Profit-Center hat sehr viele Aufträge. Muss es davon welche an andere Profit-Center abgeben, die wenig zu tun haben?