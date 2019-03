Projektkosten Schritt für Schritt kalkulieren und planen

Projektaufgaben und Projektstruktur erarbeiten

Stellen Sie alle Aufgaben und Teilaufgaben zusammen, die notwendig sind, um die Projektergebnisse und Projektziele zu erreichen. Bedenken Sie dabei, in welchem Detailierungsgrad Sie diese Aufgabenliste erstellen. Grundsätzlich gilt: So genau wie nötig, so grob wie möglich, damit sich der Aufwand in Grenzen hält und damit Sie später im Projektverlauf nicht permanent umplanen müssen.

Nutzen Sie für die Darstellung der Projektstruktur die folgende Vorlage oder tragen Sie die Aufgaben direkt in den Projektkostenplaner ein.