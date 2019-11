Rollen der Teammitglieder für die Teamentwicklung erkennen

Schritt 3: Teammitglieder verstehen

Schätzen Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ihrem Team so gut es geht ein. Stellen Sie sich zu jeder Person folgende Fragen und notieren Sie Ihre Einschätzung in der Tabelle der folgenden Arbeitsvorlage. Ziehen Sie Ihre Rückschlüsse (Vorteile und Risiken) daraus:

Welche fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen bringt die Person mit?

Was ist ihr beruflich und privat wichtig?

Woran hat sie Spaß und worauf legt sie Wert bei der Arbeit?

Reflektieren Sie danach die Rollenverteilung und Rollenbesetzung in Ihrem Team, indem Sie eines der Diagnoseinstrumente aus der folgenden Arbeitsvorlage einsetzen.