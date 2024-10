Sozialauswahl bei betriebsbedingter Kündigung

Wie funktioniert das Punktesystem?

Im Kündigungsschutzgesetz (KSchG) gibt es kein explizit festgelegtes Punktesystem für die Sozialauswahl. Das Gesetz legt in § 1 Absatz 3 KSchG lediglich die sozialen Auswahlkriterien fest: Betriebszugehörigkeit, Lebensalter, Unterhaltspflichten und Schwerbehinderung.

Die genaue Gewichtung dieser Kriterien bleibt dem Arbeitgeber überlassen, oft im Rahmen von Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträgen, in denen Punktesysteme zur Gewichtung dieser Kriterien definiert werden können​

Ein Punktesystem ist also nicht gesetzlich vorgeschrieben, sondern lediglich eine Möglichkeit, die Sozialauswahl strukturierter und transparenter umzusetzen. Solche Systeme sind häufig betriebsintern und werden in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat oder in Tarifverhandlungen festgelegt.