Wenn sich Angst breitmacht

Gefährlich ist es für das Unternehmen, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst Krisensignale so wahrnehmen, dass sie meinen, um ihren Arbeitsplatz fürchten zu müssen. Vor allem dann, wenn Unsicherheit herrscht:

Wie schlimm steht es um uns wirklich

Sind Arbeitsplätze davon betroffen?

Was wird aus mir?

Wenn das Management hierauf keine schnellen und klaren Antworten gibt, dann sinken die Moral und die Leistungsbereitschaft aller Mitarbeitenden. Das Betriebsklima leidet und der Umgang zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten wird rauer.

Es wird zu Konflikten zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung kommen. All das kann eine Krise schnell verschärfen.

In der Geschäftsleitung kann sich ebenfalls Angst breitmachen. Was in guten Zeiten optimistisch als Herausforderung bezeichnet wird, wird in schlechten Zeiten zu handfesten Problemen. Da hilft auch kein Schönreden.

Doch das Management ist mit solchen Situationen zu wenig vertraut. Es reagiert entscheidungsschwach oder bricht in operative Hektik aus. Manchmal gerät es sogar in Panik.