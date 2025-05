Vollständigkeit des Angebots prüfen

Was ein Angebot erfolgreich macht

Wenn Sie zu einer Kundenanfrage ein Angebot entwickeln und schreiben, dann kommt es vor allem darauf an, dass Sie mit Ihrem Angebot zeigen und belegen, dass Sie verstanden haben, was der Kunde will und was er braucht.

Sie erklären, dass Ihre Produkte und Dienstleistungen, die Sie anbieten, diese Kundenanforderungen, Erwartungen und Wünsche erfüllen und maßgeschneidert abdecken.

Zunächst geht es also darum, die Anforderungen des Kunden und die Leistungen Ihres Unternehmens fachlich in Übereinstimmung zu bringen. Sie zeigen dies dadurch auf, dass Sie

die Anforderungen des Kunden aufgreifen und in eigenen Worten wiedergeben;

aufgreifen und in eigenen Worten wiedergeben; die besonderen Merkmale, Eigenschaften und Funktionen Ihrer Produkte und Dienstleistungen in Beziehung bringen zu den einzelnen Anforderungen;

in Beziehung bringen zu den einzelnen Anforderungen; den Nutzen erklären, den der Kunde hat, weil die Anforderungen mit Ihrem Produkt maßgeschneidert erfüllt werden;

erklären, den der Kunde hat, weil die Anforderungen mit Ihrem Produkt maßgeschneidert erfüllt werden; den Wert aufzeigen, den der Kunde damit erzielen kann; diesen kann der Kunde dann dem Preis gegenüberstellen, den Sie für Ihre Produkte und Dienstleistungen im Angebot im Gegenzug erwarten.

Damit Sie diese Punkte erfüllen, sollten Sie mit Ihrem Angebot einige Kriterien erfüllen. Das sind die Erfolgsfaktoren für Ihr Angebot.