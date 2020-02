Vorgehensweise bei einer Marktanalyse

5. Daten auswerten und aufbereiten

Die Daten und Studien, die in der vorigen Phase 4 zusammengetragen wurden, müssen nun in einen Bezug zu den Fragestellungen und Zielen gebracht werden. Hier werden also die Antworten auf die in Phase 1 formulierten Fragen beschrieben. Das bedeutet folgende Zusammenstellung:

Frage, um die es geht Antwort auf diese Frage Begründung und Argumente, die zeigen, dass die Antwort korrekt ist Zahlen, Daten, Fakten oder Beispiele, die Gründe und Argumente belegen (zum Beispiel in Form von Statistiken, Aussagen, Messwerten, Informationen aus Dokumenten) mit Quellenangabe Weitere Erkenntnisse oder Aussagen, die sich daraus ableiten lassen Einschränkungen oder Hinweise zur Aussagekraft der Informationen und der daraus abgeleiteten Ergebnisse

Im einfachen Fall können Zahlen in Form einer Auszählung von Häufigkeiten dargestellt werden: „X Personen von n Befragten haben die Frage Y mit Z beantwortet.“ Diese Auszählungen können in Form von Balken-, Säulen- oder Torten-Diagrammen oder anderen Infografiken dargestellt werden. Das ist korrekt und mag auch die eine oder andere Erkenntnis bringen.

Je nach Frage und den verfügbaren Zahlen müssen für die Auswertung und Antworten spezielle Rechenverfahren durchgeführt werden. Dazu werden statistische Verfahren, Kennzahlen oder Tests durchgeführt, die Know-how zu statistischen Verfahren und Wahrscheinlichkeitsrechnung voraussetzen. Folgende Methoden der Datenanalyse sind möglich:

Univariate Methoden : Angabe von Maßzahlen wie absolute und relative Häufigkeit, Modus, Median, arithmetisches Mittel, Spannweite, Varianz oder Standardabweichung

: Angabe von Maßzahlen wie absolute und relative Häufigkeit, Modus, Median, arithmetisches Mittel, Spannweite, Varianz oder Standardabweichung Bivariate Methoden : Aufzeigen von Zusammenhängen zwischen zwei Faktoren durch Kreuztabellierung, Korrelationsanalyse oder Regressionsanalyse

: Aufzeigen von Zusammenhängen zwischen zwei Faktoren durch Kreuztabellierung, Korrelationsanalyse oder Regressionsanalyse Multivariate Methoden: Aufzeigen von Beziehungen mit mehreren Faktoren oder von Gruppierungen durch Faktorenanalyse, Clusteranalyse, Strukturgleichungsanalyse (LISREL) oder Conjoint Measurement

Für die Auswertung der Umfrageergebnisse und der Daten mit statistischen Methoden werden meist spezielle Statistik-Programme eingesetzt. Am Ende dieser Phase werden die Ergebnisse in Diagrammen und Tabellen dargestellt; zum Beispiel die prognostizierten Absatzzahlen und Umsätze in einer Form wie in Abbildung 2.