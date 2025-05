Welche Entscheidungskriterien sind zu beachten?

Leiten Sie aus Zielen und Erwartungen die Kriterien ab, an denen Sie die Güte der Entscheidung festmachen können. Halten Sie diese Entscheidungskriterien in einer Liste fest. Sie werden in einer späteren Phase zur Entscheidungsfindung benötigt.

Sie können die Entscheidungskriterien miteinander vergleichen und gewichten. So erkennen Sie, ob Ihre Auswahl ausgewogen ist und ob alle Ziele abgedeckt sind. Nutzen Sie dafür die folgende Excel-Vorlage.