Widerspruchsmethodik zur systematischen Lösungsfindung

Idealitätskonzept

Das Idealitätskonzept ist die Grundlage für das von Altschuller in seiner Erfindungstheorie TRIZ geprägte methodische Leitbild in Form einer bewusst extrem formulierten Zielvorstellung; das sogenannte „ideale Endresultat“ (IER), das in der Praxis niemals vollständig erreichbar ist. Es schafft als idealisiertes Richtmaß Klarheit darüber, was funktionell eigentlich anzustreben ist. Hochwertige Lösungen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie dem IER sehr nahekommen. Dabei muss stets ein technischer, naturwissenschaftlicher oder ökonomischer Widerspruch überwunden werden.

Die Vorteile:

IER liefert in der systemanalytischen Phase den idealisierten Zielpunkt der erfinderischen Problemlösung

IER ermöglicht am Ende der systemschaffenden Phase eine objektive Bewertung des Ergebnisses (Grad der Abweichung vom Ideal)

Die Nachteile:

hohes Abstraktionsniveau bedingt Probleme beim Finden zutreffender Formulierungen

ohne sachgerechte methodische Handhabung nur eingeschränkter Nutzen

Art der Vorlage: verbale Übersicht

Aufwand: mittel

Nutzen: hoch