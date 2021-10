Wie lassen sich Qualitätskosten ermitteln?

Mit der Analyse der Prozesse, Teilprozesse und Kostenstellen und mit den Angaben zu den Kostenarten aus Ihrem Rechnungswesen benennen Sie in der Tabelle STAMMDATEN die entsprechenden Einheiten:

Kostenarten und ihre Bezeichnung

Kostenstellen, die vollständig oder teilweise mit Qualitätsaufgaben betraut sind

Bezeichnung der Unternehmensbereiche (Abteilungen)

Unternehmensbereich, zu dem die Kostenstelle gehört

Hauptprozesse und Teilprozesse, die mit Qualitätsaufgaben betraut sind

Anschließend werden in der Tabelle DATENERFASSUNG fortlaufend die jeweiligen Qualitätskosten erfasst. Dabei sollten Sie insbesondere beachten, dass Kosten nicht mehrfach erfasst werden. Sie müssen also genau definieren, wann, wer welche Kosten in der Tabelle einträgt. Ein eindeutiges Kennzeichen kann dabei helfen (Beleg).

In der Vorlage sind die Qualitätskosten für das dargestellte Beispiel einmal pro Monat erfasst. Maßgeblich ist die Kostenstelle, die ausgewertet wird. Für diese wird dann im Einzelnen eingetragen:

Datum der Erfassung (für die Auswertungen zum Zeitverlauf)

Beleg zur eindeutigen Erfassung

Kostenstelle (Nummer)

Kostenart (Nummer)

Prozess (für eine Zuordnung zu Teil- und Hauptprozessen)

Betrag der Qualitätskosten

Kommentar

Abbildung 1 zeigt einen Auszug aus der Tabelle mit beispielhaften Daten.