Wie Sie Stakeholder-Management betreiben

Grundlagen für das Stakeholder-Management

Eine wichtige Grundlage im Verhältnis von Stakeholdern zum Unternehmen sind Faktoren wie Offenheit, Ehrlichkeit, Fairness oder Gegenseitigkeit. Sie knüpfen an Werte und Einstellungen – manchmal auch an Vorurteile – des Stakeholders an. Deshalb kann die Beziehung und Kommunikation zum Stakeholder auf unterschiedlichen Ebenen gepflegt werden: