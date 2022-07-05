Wirtschaftlichkeit der Kundenhotline im Callcenter berechnen

Service-Level definieren

Im Tabellenblatt SERVICE-LEVEL definieren Sie, welche Service-Level es in Ihrem Unternehmen gibt. Damit ist meist festgelegt, in welchem Unternehmensbereich ein Servicefall bearbeitet wird.

Einfache Anfragen werden im First-Level-Support vom Kundenservice sofort gelöst. Komplexe oder schwierige Anfragen gehen in spezielle Fachabteilungen mit Expertenwissen; der Second- oder Third-Level-Support.

Der Service-Level wird ebenfalls bei der Erfassung der einzelnen Fälle in der Excel-Vorlage für das Einzel-Ticket eingetragen.

Ziele und Planvorgaben für die Wartezeit

Ein wichtiger Erfolgsfaktor für den Kundenservice ist die Zeit, die ein Kunde warten muss, bis sein Anliegen bearbeitet wird. Jeder kennt das: Es ist sehr ärgerlich, wenn man als Kunde ewig lange in der Warteschleife der Telefonhotline hängt oder wenn am Kundenschalter viele Kunden vor einem anstehen.

Welche Wartezeit von Kunden akzeptiert wird, hängt vor allem davon ab, auf welchem Weg sie sich melden. In der Telefon-Warteschleife will man kaum länger als 5 Minuten warten. Eine Antwort auf eine E-Mail-Anfrage darf durchaus 12 Stunden betragen.

Im Tabellenblatt WARTEZEIT legen Sie die verschiedenen Meldewege für den Kunden (Eingangsart oder Ticketart) fest und geben vor, wie hoch die maximale Wartezeit für diese Ticketart sein darf.