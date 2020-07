Schlusssätze enthalten Bedauern, Dank und Wünsche

Mit dem Arbeitszeugnis verabschiedet sich der Arbeitgeber vom Mitarbeiter. Das ist ähnlich wie im Privatleben, wenn der Gastgeber einer Party sich bei den Gästen verabschiedet. Der Gastgeber wird zunächst bedauern, dass sie auseinandergehen müssen. Dann wird er sich bedanken, dass die Gäste gekommen sind und schließlich wird er ihnen die besten Wünsche für die Zukunft beziehungsweise den Weg nach Hause mitgeben. Übersetzt in die Zeugnissprache hört sich das bei einem überdurchschnittlichen Mitarbeiter so an:

„Herr Mustermann verlässt uns auf eigenen Wunsch. Wir bedauern sehr ihn zu verlieren und danken für die stets gute Mitarbeit. Wir wünschen ihm für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und persönlich alles Gute.“

Hierbei handelt es sich um die Standardformulierung der Note 2. Im Einzelnen gibt es verschiedene Stellschrauben beziehungsweise Bausteine, mit deren Hilfe Arbeitgeber eine deutliche Aussage über die Gesamtbewertung der Arbeitsleistung des Mitarbeiters treffen können.