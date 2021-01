Karriereziele definieren

Denken Sie darüber nach, was Sie in den nächsten Jahren in Ihrer Karriere erreichen wollen und wie Ihr Arbeitgeber Sie darin unterstützen kann. Nehmen Sie sich die Zeit, über mögliche Trainingsoptionen oder zusätzliche Qualifikationen nachzudenken, an denen Sie interessiert sind. Überlegen Sie auch, wie Sie weitere Erfahrungen sammeln können, die Ihre Fähigkeiten ergänzen. All dies sind Dinge, die Ihnen im weiteren Verlauf Ihrer Karriere von Nutzen sein können.