Keine Schuldigen suchen

Fehler werden gerne personalisiert. „Der Huber ist schuld!“ oder „Die Müller hat's versemmelt.“ Doch die Suche nach Schuldigen hilft nicht weiter.

Wenn es keine Beschuldigungen gibt, wird es auch keine Rechtfertigungsarien geben, die nur Zeit und Nerven kosten, aber nichts bringen. Keinen Schuldigen suchen kann sogar bedeuten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Schuld freizusprechen. Also ausdrücklich zu sagen, dass niemand schuld ist an einer Situation. So wird der blockierte Kopf schnell wieder frei und die Suche nach Lösungen kann beginnen.