Wutausbruch aussitzen

Ist Ihr Vorgesetzter ein Choleriker, der oft Wutanfälle bekommt, ist der Umgang damit gar nicht so schwierig. Bleiben Sie im Falle eines Wutausbruchs stets ruhig und suchen Sie möglichst schnell das Weite. Ziehen Sie sich in Ihr Arbeitszimmer oder an einen ruhigen Ort zurück.

Sie können den Wutanfall Ihres Chefs auch kontern, indem Sie auf eine Aufgabe verweisen, die Sie jetzt gleich erledigen werden. Beispiel: „Gut, ich werde dann jetzt die wichtige E-Mail schreiben, die ich heute noch abschicken muss.“ Mit dieser Strategie beenden Sie die unangenehme Situation. Rationale Argumente führen bei einem cholerischen Wutanfall nicht zum Ziel.