Wann Sie krankheitsbedingt kündigen können

Was gilt für Kleinbetriebe?

In Betrieben mit maximal zehn Beschäftigten gilt das Kündigungsschutzgesetz nicht. Das bedeutet: In Kleinbetrieben mit nicht mehr als zehn Beschäftigten bedarf eine Kündigung keiner „sozialen Rechtfertigung“ im Sinne des Kündigungsschutzgesetzes und ist damit wesentlich einfacher umzusetzen als in größeren Unternehmen.

Gewisse Schranken für eine Kündigung gibt es allerdings auch in Kleinbetrieben, zum Beispiel sind auch dort sitten- oder treuwidrige Kündigungen verboten oder solche, die willkürlich erfolgen. Ein „Mindestmaß an sozialer Rücksichtnahme“ ist auch in Kleinbetrieben zu wahren.