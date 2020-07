Analyse von Fehlern und Fehlerquellen bei Produkten und Prozessen

Qualitätsmerkmale messen

Zur Auswertung und statistischen Analyse von Fehlern werden häufig sogenannte Histogramme herangezogen. Sie zeigen die Häufigkeiten von Messwerten in Bezug auf eine ausgewählte Variable, das gemessene Merkmal. Dazu wird im Prozess ein eine Messgröße festgelegt und mit einem geeigneten Verfahren gemessen. Jeder einzelne Messwert wird erfasst. Diese Messwerte werden dann in Klassen eingeteilt und die Häufigkeiten je Klasse in Form eines Balken- oder Säulendiagramms visualisiert. Damit erhält man die Anzahl der Fehler pro Zeitraum, pro Fehlerart etc. Mit den beiden folgenden Excel-Vorlagen können Sie gemessenen Werte eingeben und entsprechende Histogramm-Grafiken automatisch erstellen lassen.