Anwendungsbereich für die Prozesskostenrechnung auswählen

Kriterien zur Auswahl des Anwendungsbereichs

Für die Auswahl des Anwendungsbereichs der Prozesskostenrechnung können folgende Fragen für Sie hilfreich sein:

Wo sind die schnellsten Erfolge zu erzielen, indem Prozesse optimiert und damit Kosten gesenkt werden?

Wo ist eine Analyse der Kosten dringend notwendig?

Wo sind die Gemeinkosten besonders hoch?

Welche internen Dienstleistungen und Hilfsprozesse sollten Ihre Leistungen den internen Kunden in Rechnung stellen?

Welche internen Bereiche wollen Sie als Cost-Center oder Profit-Center führen?

Welcher Bereich oder Prozess ist überschaubar, geht aber auch über mehrere Abteilungen und Kostenstellen hinweg?

Welcher Bereich ist auf Kunden ausgerichtet?

Welcher Bereich ist eng mit einem wichtigen Produkt oder einer Dienstleistung Ihres Unternehmens verbunden?

Mit der Einführung der Prozesskostenrechnung ist eine genaue Analyse der Tätigkeiten und Abläufe in den jeweiligen Bereichen notwendig. Das bedeutet, dass die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eng in die Analyse eingebunden werden müssen. Hier sollte im Vorfeld die Beteiligung der Beschäftigten an der Prozessanalyse und der Ermittlung der Kosten entsprechend geplant und mit diesen abgestimmt werden. Prüfen Sie bei der Auswahl des Anwendungsbereichs, inwiefern die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sie unterstützen.