Das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Doch zu den Aufgaben der Mitarbeitenden gehört auch, die Markenwerte des Unternehmens nach außen zu tragen, um damit zu einem stimmigen und überzeugenden Unternehmensimage beizutragen.

Das Auftreten jedes Mitarbeiters und jeder Mitarbeiterin (nicht nur im Marketing und Vertrieb) prägt entscheidend das Image und das Erscheinungsbild eines Unternehmens. Warum? Ganz einfach: Jeder Mensch erinnert sich am besten an direkte Kontakte.

Das bedeutet, dass sich jeder (potenzielle) Kunde am besten an den direkten Kontakt mit Ihren Mitarbeitenden erinnert. Und auch wenn Sie ein Unternehmen sind, das nur wenig (direkten) Kundenkontakt hat, so haben Sie doch Kontakt zu Dienstleistern, Lieferanten, externem Personal oder sonstigen Geschäftspartnern.