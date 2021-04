Der Prozess der Unternehmensnachfolge und die Emotionen

Die Nachfolgerin und der Nachfolger machen das Unternehmen zukunftsfähig

Viele Unternehmer tun sich schwer, die passende Nachfolgerin und den passenden Nachfolger zu finden. Keiner wird das Unternehmen so führen, wie die bisherige Chefin und der bisherige Chef. Für die übergebenden Unternehmer ist die Erkenntnis hilfreich, sich neben den eigenen Fähigkeiten auf das Unternehmen zu konzentrieren, das in die Zukunft geführt wird. Was braucht es, um zukunftsfähig zu bleiben? Die Übergebenden könnten herausfinden, dass die Nachfolgenden neue Impulse mitbringen, die dem Unternehmen zugutekommen.

Beispielsweise tun sich kleine mittelständische Unternehmen oft noch schwer mit der Digitalisierung oder mit New-Work-Regelungen. Wäre hier Bedarf an innovativen Neuerungen, die die Nachfolgenden abdecken könnten? Wären durch diese Neuerungen ein Mehrwert des Unternehmens gegeben, das sich am Ende in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung (GuV) widerspiegelt?