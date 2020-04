Entscheidungsvorschlag geben und begründen

Entscheidungsvorschlag formulieren

Wenn die Handlungsoptionen und Lösungsalternativen bewertet werden, sollte schließlich eine der Lösungen als die beste erkennbar sein. Das wird anhand der Ziele und Bewertungskriterien ermittelt und in Bezug auf diese dargestellt. Daraus können Sie für Ihre Entscheider nun einen konkreten Entscheidungsvorschlag ableiten. Der könnte in etwa so formuliert werden: „Die Analyse und die Bewertung der einzelnen Lösungsalternativen zeigen, dass Lösung A die beste ist. Dafür sprechen insbesondere die Gründe B, C und D. Die folgenden Zahlen X, Y und Z belegen dies.“

Damit sagen Sie aus Ihrer Sicht, welche der Handlungsoptionen oder Lösungen Sie favorisieren – und wofür sich die Entscheider oder das Entscheidungsgremium entscheiden sollten.

Ob und wie dieser Entscheidungsvorschlag explizit formuliert wird, hängt auch von den Erwartungen der Entscheider ab. Manche wollen einen konkreten Vorschlag. Andere wollen selbst aus der Analyse und Bewertung ableiten, wofür sie sich entscheiden.