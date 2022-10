Tipp: So besprechen Sie Ziele und Leistungsanforderungen

In Zielvereinbarungsgesprächen sagt die Führungskraft, was sie von ihrem Mitarbeiter an Leistung und Zielerreichung erwartet – damit die Unternehmensziele und die Teamziele erreicht werden. Der Mitarbeiter sagt, was er leisten und erfüllen kann und welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen. Beide Positionen werden besprochen, bis eine akzeptable Vereinbarung gefunden ist.

In den Handbuch-Kapiteln zu Zielvereinbarungen und Zielklausuren ist erläutert, wie Sie dabei vorgehen.