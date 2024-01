Schritt 4: Risiken bei der Umsetzung analysieren

Mit der Umsetzung Ihres Plans zur Problemlösung können eine Reihe von weiteren Problemen, Risiken oder Gefahren verbunden sein, die sich aber erst in Zukunft zeigen. In diesem Schritt versuchen Sie mögliche negative Folgen Ihrer Maßnahmen zu antizipieren: Sie versetzen sich gedanklich in die Zukunft und betrachten: Was könnte passieren?

Beispiele für Risiken bei der Umsetzung können sein:

Sie wollen vermeintliche Ursachen für Ihr Problem beseitigen und führen dazu weitreichende Veränderungen an Technik und Organisation durch. Diese führen aber nicht zur Beseitigung des Problems. Der Aufwand ist vergeblich und führt nur zu hohen Kosten.

Die Veränderungen führen zu unerwünschten und vorab nicht bedachten Nebenwirkungen. So entstehen neue Probleme, die gelöst werden müssen.

Die Umsetzung funktioniert nicht wie geplant: Es gibt Widerstände, es tauchen technische Probleme auf, die Kosten steigen, die Zeit drängt – aber das eigentliche Problem ist nicht gelöst.

Versuchen Sie mögliche Risiken dieser Art im Vorfeld zu erkennen. Bedenken Sie, was passieren könnte, wenn Sie an den Ursachen Ihres ursprünglichen Problems arbeiten. Halten Sie fest, wie Sie diese Risiken vermeiden oder eingrenzen und mildern können. Beachten Sie dies bei der Umsetzung Ihrer Maßnahmen.

Dazu können Sie:

Expertinnen und Experten vorab um eine Einschätzung der Risiken bitten.

Während der Umsetzung regelmäßig prüfen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind.

Probleme, die bei der Umsetzung auftauchen, gesondert bearbeiten und lösen.

Anpassungen bei Ihrer geplanten Lösung vornehmen.

Prüfen und entscheiden, ob eine Fortführung zur Problemlösung noch wirtschaftlich ist – oder ob nicht noch einmal nach ganz anderen Lösungen gesucht werden muss.

Außerdem wichtig: Erstellen Sie einen Notfallplan, wenn die von Ihnen präferierte Lösung nicht funktioniert und das Problem weiterhin besteht und schwerwiegende negative Folgen hat.