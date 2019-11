Marketing und Werbung für die Messeteilnahme betreiben

Exponate für die Messe

Wie die Werbebotschaft insgesamt, so sollten auch Ihre ausgestellten Produkte, Ihre Messeexponate, eine einfache Aussage an den Messebesucher und Standbesucher vermitteln. Komplizierte, technisch erklärungsbedürftige Produkte können zwar beeindrucken, aber sie ermüden auch und behindern die Konzentration auf ein offenes Gespräch. Demonstrationen am Produkt sollen daher praxisnah sein und nicht zu viel Aufmerksamkeit vom Besucher Ihres Messestandes beanspruchen. Auch zu ausführliche textliche Produktbeschreibungen, Textwüsten an den Wänden Ihres Messestands, garantieren, dass der potenzielle Gesprächspartner abschaltet.