Was zum Projektende noch ansteht

Beim Projektabschluss ist die Projektleitung besonders gefordert. Sie muss die letzten Meter des Projekts besonders im Blick behalten und alle Kräfte noch einmal bündeln. Darauf muss die Projektleitung besonders achten:

Offene Teilaufgaben nennen

Die noch offenen Teilaufgaben müssen klar benannt werden. Die Projektleitung muss eine Liste der Maßnahmen erstellen, mit denen das Projekt definitiv abgeschlossen wird.

Abnahme des Projekts

Mit dem Auftraggeber und Lenkungskreis muss vereinbart werden, wie die Abnahme des Projekts erfolgt und wie diese dokumentiert wird.

Projektergebnis dokumentieren

Das Projektergebnis muss von der Projektgruppe festgestellt und in geeigneter Form (in der Regel schriftlich per Abschlussbericht) dokumentiert und festgehalten werden.

Projektpräsentation

Unverzichtbar ist eine Präsentation, in deren Rahmen die Projektergebnisse dem Auftraggeber, den Nutzern und anderen Stakeholdern vorgestellt und übergeben werden – mit Rückmeldung, inwieweit das Ergebnis den Erwartungen entspricht.

Würdigung durch den Auftraggeber des Projekts

Der Auftraggeber würdigt die Projektarbeit und das Projektteam. Mit dieser Würdigung sagt der Auftraggeber unmissverständlich: „Für Sie ist das Projekt damit abgeschlossen und beendet. Vielen Dank für Ihre wertvolle Arbeit.“

Konsequenzen aus dem Projekt ableiten

Das Projektteam macht Vorschläge für die Konsequenzen innerhalb des Unternehmens. Denn Projekte haben nahezu immer Querverbindungen zu anderen Unternehmensbereichen. Und die nächsten Projekte stehen auch schon an.

Abschlusssitzung

Es gibt eine Abschlusssitzung oder Close-down-Meeting. Dort werden die Zusammenarbeit, das inhaltliche Ergebnis, die Arbeitsprozesse sowie Arbeitsatmosphäre, Enttäuschungen und Erfolge diskutiert.

Lessons Learned festhalten

Die Erkenntnisse und Erfahrungen müssen für eine lernende Organisation festgehalten werden.

Auflösung der Projektgruppe

Der Auftraggeber löst die Projektgruppe offiziell auf. Das beinhaltet auch eine Mitteilung an die Vorgesetzten der jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass diese nun wieder zu einhundert Prozent ihren eigentlichen Abteilungen zur Verfügung stehen.

Projektabschlussfeier

Eine Projektabschlussfeier macht für alle sichtbar: Wir haben es erfolgreich geschafft. Das ist Motivation für die Mitarbeit in weiteren Projekten.