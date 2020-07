Qualität von Produkten, Dienstleistungen und Prozessen messen und bewerten

Funktionsbereiche und Kernprozesse im Unternehmen bewerten

Die Qualität von Prozessen und die qualitätsrelevanten Leistungen der Funktionsbereiche können ebenfalls gemessen und bewertet werden. Dies erfolgt zunächst auf einer übergreifenden Ebene. Dazu wird im ersten Schritt geprüft, inwiefern die Kernprozesse und wichtige Funktionsbereiche das Qualitätsleitbild und die Qualitätsstandards umsetzen und sicherstellen.

Mit der folgenden Excel-Vorlage bewerten Sie die übergeordneten Funktionsbereiche und Kernprozesse Ihres Unternehmens. Sie betrachten die Funktionsbereiche und Kernprozesse:

Management und Führung

Forschung und Entwicklung

Einkauf

Produktion

Verkauf

Marketing

Service

Sie legen fest, welche zentralen Anforderungen an diese Funktionsbereiche und Kernprozesse gestellt werden und was das Qualitätsleitbild ist (Sollzustand). Dann prüfen Sie, inwiefern diese in den jeweiligen Bereichen und Prozessen verfolgt, realisiert und umgesetzt sind (Istzustand). Durch einen Vergleich von Ist und Soll ergibt sich eine erste Bewertung der Bereiche und Prozesse in Form einer Leistungszahl (Punktwert). Diese wird in der Vorlage in einem Diagramm dargestellt.